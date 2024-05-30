"Не знаю, что нас ждёт, но в ближайшее время он никуда не уйдёт". Селена Гомес об отношениях с Бенни Бланко

Селена Гомес стала героиней нового номера журнала Time, и в интервью изданию рассказала об отношениях с бойфрендом Бенни Бланко, о том, как на них реагируют её поклонники и о планах усыновить ребёнка в 35 лет.
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