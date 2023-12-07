В Новосибирске спортцентр на улице Фабричной променяли на жилую застройку

Депутаты горсовета перевели земельный участок на улице Фабричной из зоны объектов культуры и спорта в зону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии