Посольство США предупредило своих граждан об угрозе терактов в России Ирина ОрлонскаяАмериканское консульство в Российской Федерации призвало американцев, находящихся в стране, избегать больших скоплений людей в нынешние выходные в связи с угрозой атак экстремистов.