Посольство США предупредило своих граждан об угрозе терактов в России Ирина ОрлонскаяАмериканское консульство в Российской Федерации призвало американцев, находящихся в стране, избегать больших скоплений людей в нынешние выходные в связи с угрозой атак экстремистов.
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