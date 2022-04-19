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    Кто это предложение услышит?Россия может оста...
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    Если Сшп проиграют а они проиграют то они лишатся своей гегемонии в мире , поэтому они пойдут на любые провокации .Закусив удила
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    Герман, а в поиске фотку Ту-22М3 слабО было запустить?Срок ультиматума ...

Это не вошло в учебники! Самые СТРАШНЫЕ ОШИБКИ Гитлера, стоившие ему войны: Гитлер против Сталина (2022)

Это не вошло в учебники! Самые СТРАШНЫЕ ОШИБКИ Гитлера, стоившие ему войны: Гитлер против Сталина (2022)

Гитлер считал славян не способными к какой либо организации. По его субъективному мнению, они всё время жили под властью иностранных господ - преимущественно немцев (расовая теория).

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