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Царьград

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Трагедия в Мьянме: Мощное землетрясение убило свыше тысячи человек

Трагедия в Мьянме: Мощное землетрясение убило свыше тысячи человек

Выросло число жертв разрушительного землетрясения на территории Мьянмы.Накануне страшное землетрясение магнитудой 7,7 сотрясло территорию Мьянмы.

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