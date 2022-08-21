Военное обозрение

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В ВВС Украины заявили о необходимости поставок многофункциональных истребителей западного производства

В ВВС Украины заявили о необходимости поставок многофункциональных истребителей западного производства

Воздушным силам ВСУ не нужны штурмовики, командование ВВС не отказалось бы от поставок многоцелевых самолетов, способных наносить удары как по наземным целям, так и вести воздушный бой.

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