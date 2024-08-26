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22 известных заблуждения, в которые до сих пор верят

22 известных заблуждения, в которые до сих пор верят

В публичном пространстве регулярно появляются «утки», которые столь же регулярно разоблачаются. Но даже когда уже доказано, что очередная дутая сенсация оказалась ложью, многие люди продолжают верить ей — как, например, в этих случаях.

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