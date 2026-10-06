Пьяный отец воспитывал сына удушением и угрозой убийством

Суд принял во внимание отцовское раскаяние после протрезвления и, решив не разрушать семью, назначил обвиняемому исправительные работы.
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