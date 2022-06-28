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Глава ФРС Пауэлл разоблачил ложь Байдена о вине России в росте инфляции в США

Глава ФРС Пауэлл разоблачил ложь Байдена о вине России в росте инфляции в США

Глава Федеральной резервной системы (ФРС) Джером Пауэлл во время слушаний в Сенате подтвердил, что рост инфляции в США начался задолго до событий на Украине.

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