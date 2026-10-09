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Мода устала от привычной обуви: что придет на смену балеткам и таби

Мода устала от привычной обуви: что придет на смену балеткам и таби

Мода устала от привычной обуви. После нескольких сезонов балеток, лоферов и туфель с раздвоенным носом дизайнеры и любители моды снова ищут необычные, выразительные силуэты: от скульптурных каблуков до моделей, напоминающих произведения искусства.

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