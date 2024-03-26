Новости Китая 26.03.2024

Короткие новости Китая за 26 марта 2024 года. 1. Starbucks запускает в Китае новый кофе с оливковым маслом Starbucks еще больше расширяет инновации в области кофе, выпустив в пятницу свою первую партию напитков Oleato, в которых сочетается кофе с оливковым маслом, включая индивидуальный напиток для китайского рынка на фоне его быстрого расширения в стране.