Белоусов поручил усилить контроль над реконструкцией военного городка в Приморье

Глава Минобороны России Андрей Белоусов посетил военный городок 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Тихоокеанского флота на Дальнем Востоке и поручил ужесточить контроль над его реконструкцией.
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