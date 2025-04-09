Бритни Спирс снова рассталась с бойфрендом, имеющим криминальное прошлое

Певица регулярно заводит омнительные отношенияФото: открытые источникиБритни Спирс снова разорвала отношения со своим бойфрендом Полом Солизом, с которым познакомилась еще в 2022 году, когда нанимала его для ремонта в своем доме.
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