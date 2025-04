Blizzard открыла прием заявок на участие в бета-тесте World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic

Blizzard открыла прием заявок на участие в бета-тесте World of Warcraft: Mists of Pandaria ClassicПодразделение Blizzard, занимающееся поддержкой классических версий World of Warcraft, объявило о начале приема заявок на участие в бета-тестировании Mists of Pandaria Classic, запуск которого состоится 31 августа 2025 года.