Blizzard открыла прием заявок на участие в бета-тесте World of Warcraft: Mists of Pandaria Classic

Blizzard открыла прием заявок на участие в бета-тесте World of Warcraft: Mists of Pandaria ClassicПодразделение Blizzard, занимающееся поддержкой классических версий World of Warcraft, объявило о начале приема заявок на участие в бета-тестировании Mists of Pandaria Classic, запуск которого состоится 31 августа 2025 года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)