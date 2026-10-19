1698-й день спецоперации. «Этот маленький неблагодарный ублюдок больше не должен получить ни цента из средств американских налогоплательщиков» Радомир Маркуш Фото: Владимир Гердо/ТАСС Армия России владеет инициативой на большинстве участков фронта.
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Одни ответки, а когда же начнутся приветки?
Область называется Ровенская, а не Ровненская. Учите русский язык, пригодится.
Надо бомбить. Винницкий авиационный завод. Адрес ул Сергея Залинского 48. N49.27068 , E28.51835. И почему он ещё цел??
Ответка это хорошо, но вопрос: почему на город с таким мощным техническим потенциалом беспрепятственно долетают БПЛА ?
"Примерно 9 искандеров" - это мощная ответка?