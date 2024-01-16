ВЦИОМ: треть молодых россиян задумываются о жизни и бизнесе в селе

МОСКВА, 16 января, ФедералПресс. На международной выставке-форуме «Россия» в Доме молодежи во время Всероссийского муниципального форума «Малая родина – сила России» состоялась сессия «Сила села: местные сообщества и предпринимательская инициатива».
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