Стало известно о попытках ВСУ прорваться в Белгородскую область в последний день перемирия

ВСУ за 20 апреля пять раз пытались прорваться в Краснояружский район Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последний день пасхального перемирия, 20 апреля, пять раз пытались прорваться на территорию Краснояружского района Белгородской области.
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