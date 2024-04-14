Дмитрий Портнягин признал вину в неуплате налогов, но не в отмывании денег

Блогер и предприниматель Дмитрий Портнягин признал вину в неуплате налогов на сумму 124 млн рублей. При этом его защита настаивает на прекращении дела по этой статье в связи с тем, что ущерб государству был возмещен.
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