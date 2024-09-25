Собянин рассказал, как преобразится территория бывшей промзоны «Южный порт»

Создается набережная, свободная от автомобилей Водные площадки, понтонный бассейн, амфитеатр, зоны для занятия спортом, музеи, театры, кафе с террасами и другие объекты появятся вдоль прибрежной линии на территории бывшей промзоны «Южный порт» в Москве.