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Лефортово

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Собянин рассказал, как преобразится территория бывшей промзоны «Южный порт»

Собянин рассказал, как преобразится территория бывшей промзоны «Южный порт»

Создается набережная, свободная от автомобилей Водные площадки, понтонный бассейн, амфитеатр, зоны для занятия спортом, музеи, театры, кафе с террасами и другие объекты появятся вдоль прибрежной линии на территории бывшей промзоны «Южный порт» в Москве.

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