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Царьград

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Почти каждый второй житель России празднует Масленицу

Почти каждый второй житель России празднует Масленицу

До 47% жителей страны не пропускают Масленицу и отмечают её ежегодно.В ходе опроса стало известно, что каждый второй житель России всегда встречает Масленицу и объедается блинами.

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