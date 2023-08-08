Посол РФ Антонов: никакого дипломатического успеха в Джидде не было

Слова представителя Госдепа США о том, что состоявшиеся в городе Джидда Саудовской Аравии переговоры по Украине были продуктивными являются очередной попыткой выдать желаемое за действительное, дипломатического успеха на консультациях не было.
Слова представителя Госдепа США о том, что состоявшиеся в городе Джидда Саудовской Аравии переговоры по Украине были продуктивными являются очередной попыткой выдать желаемое за действительное, дипломатического успеха на консультациях не было.
Свежие комментарии