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Посол РФ Антонов: никакого дипломатического успеха в Джидде не было

Посол РФ Антонов: никакого дипломатического успеха в Джидде не было

Слова представителя Госдепа США о том, что состоявшиеся в городе Джидда Саудовской Аравии переговоры по Украине были продуктивными являются очередной попыткой выдать желаемое за действительное, дипломатического успеха на консультациях не было.

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