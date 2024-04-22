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О ветеранах бардовского движения, которые предали Родину и собирают деньги для ВСУ

О ветеранах бардовского движения, которые предали Родину и собирают деньги для ВСУ

Москвич Сергей Яковлевич Никитин (сын полковника госбезопасности, начальника Высшей школы МГБ СССР Якова Григорьевича Никитина) и уроженка Сталинабада/Душанбе Татьяна Хашимовна Садыкова (дочь физика Хашима Умаровича Садыкова, впоследствии выросшего до поста республиканского министра просвещения) познакомились на физфаке МГУ, через четыре года поженились, и вскоре возник знаменитый бардовский дуэт.

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