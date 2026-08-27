НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

«Соболев и Глушенков сдали, стали красоваться, думают, что все на них смотрят. Семаку нужно ставить их на место, иначе будут терять очки». Пономарев о «Зените»

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарев оценил игру « Зенита » в начале сезона Альфа-Банк РПЛ . Команда тренера Сергея Семака набрала 9 очков в 5 матчах и занимает 4-е место в таблице.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии