Орловская область приостановила продажу вакцин для собак после гибели животных

Запрещены вакцины «Мультикан-8» серий 20 и 21, а также «Мультикан-6» серий 11 и 12, их производитель — компания «Ветбиохим».
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