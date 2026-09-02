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Царьград

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Захарова обвинила НАТО в разжигании конфликта в АТР

Захарова обвинила НАТО в разжигании конфликта в АТР

На полях ВЭФ официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила НАТО в деструктивной политике в АТР, заявив, что альянс провоцирует конфронтацию и блоковые альянсы вместо гармоничного развития региона.

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