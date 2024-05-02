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Фердинанд о 0:1 в Дортмунде: «ПСЖ» все равно вернется домой, прекрасно понимая, что на своем поле может забить два гола любому сопернику» 

«Несмотря на разочарование, парижане все равно вернутся домой, прекрасно понимая, что на своем поле могут забить два гола любому сопернику», – сказал бывший защитник сборной Англии.

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