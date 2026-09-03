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Царьград

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ФТС пресекла контрабанду 6,7 млн пачек сигарет стоимостью 1 млрд рублей

ФТС пресекла контрабанду 6,7 млн пачек сигарет стоимостью 1 млрд рублей

Центральная оперативная таможня обнаружила в Москве 6,7 млн пачек контрабандных сигарет из Белоруссии, спрятанных за картонными коробками.

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