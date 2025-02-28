Армянская община Абхазии призвала не бояться и идти на выборы

Армянская община Абхазии выпустила заявление перед вторым туром президентских выборов. В нем подчеркивается, что армяне должны сделать важный выбор, который повлияет на будущее Абхазии не только в ближайшие годы.
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