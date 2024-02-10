Duolingo проверяют на пропаганду ЛГБТ

Жалобы на приложение поступили от «родителей из Уфы». В обращении приводятся скриншоты из приложения, на которых предлагается повторить вслух предложения со словосочетаниями «they are gay» и «lesbian bar».
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