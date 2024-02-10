Business FM
MainЛЕНТАФИНАНСЫПОЛИТИКАОБЩЕСТВОПРАВОАВТОНЕДВИЖИМОСТЬ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Business FM

65 810 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Svetlana Kuzmina
    Да уж... США не только страна Лжецов и Мерзавцев, но ещё и страна Идиотов. Спецпрокурор принял решение не предъявлять...Спецпрокурор США:...
  • Игорь Петров
    Давно пораРоссельхознадзор ...
  • Betahon
    Хорошо, что чекисты еще в прошлом веке заложили резервный "Яндекс"- Rambler!Forbes: заседание...

Duolingo проверяют на пропаганду ЛГБТ

Duolingo проверяют на пропаганду ЛГБТ

Жалобы на приложение поступили от «родителей из Уфы». В обращении приводятся скриншоты из приложения, на которых предлагается повторить вслух предложения со словосочетаниями «they are gay» и «lesbian bar».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх