Какие специалисты требуются Крыму – "шпаргалка" для абитуриента

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. В Крыму следуют общей тенденции в стране при приеме абитуриентов в вузы, в частности, сокращая число бюджетных и платных мест на ряде специальностей, при этом ориентируются на кадровые потребности экономики республики.