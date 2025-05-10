Какие специалисты требуются Крыму – "шпаргалка" для абитуриента

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая – РИА Новости Крым. В Крыму следуют общей тенденции в стране при приеме абитуриентов в вузы, в частности, сокращая число бюджетных и платных мест на ряде специальностей, при этом ориентируются на кадровые потребности экономики республики.
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