Чаще всего стрессоустойчивых работников ищут в Приморье

Эксперты крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, выяснили как часто за последний год работодатели указывали в пожеланиях к сотрудникам такое качество как "стрессоустойчивость" и для каких специалистов оно особенно важно, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на hh.