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Закон, порядок, государство

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Чаще всего стрессоустойчивых работников ищут в Приморье

Чаще всего стрессоустойчивых работников ищут в Приморье

Эксперты крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, выяснили как часто за последний год работодатели указывали в пожеланиях к сотрудникам такое качество как "стрессоустойчивость" и для каких специалистов оно особенно важно, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на hh.

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