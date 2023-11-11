Чаще всего стрессоустойчивых работников ищут в Приморье

Эксперты крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников hh.ru, выяснили как часто за последний год работодатели указывали в пожеланиях к сотрудникам такое качество как "стрессоустойчивость" и для каких специалистов оно особенно важно, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на hh.
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