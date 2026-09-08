Central Asia Is Escaping The 'Backyard' Label Authored by Ziaulhaq Tanin via RealClearWorld, Three decades after their independence, Central Asia is still often viewed through outdated geopolitical lenses - a region once called "Russia's backyard" and more recently as an arena of competition among Russia, China, and the West.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Zero Hedge11 подписчиков
Свежие комментарии
- B Eric Swalwell Abo...
- J German Schools 'D...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым