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Central Asia Is Escaping The 'Backyard' Label

Central Asia Is Escaping The 'Backyard' Label

Central Asia Is Escaping The 'Backyard' Label Authored by Ziaulhaq Tanin via RealClearWorld, Three decades after their independence, Central Asia is still often viewed through outdated geopolitical lenses - a region once called "Russia's backyard" and more recently as an arena of competition among Russia, China, and the West.

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