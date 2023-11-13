Власти ПМР обсудили как исполняется бюджет в этом году

Фото: rubtsovskvm.ruПриднестровские власти обсудили исполнение бюджета нынешнего года. Хотя прошедшие 10 месяцев были непростыми для экономики государства, однако все социальные обязательства исполнялись своевременно и полномерно.
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