Россия Индонезия һәм Малайзия белән визаны гамәлдән чыгару килешүен төзергә мөмкин

Россия якын арада Индонезия һәм Малайзия белән визасыз режим турында килешү төзергә мөмкин. Бу хакта РИА Новости агентлыгына РФ Икътисади үсеш министрлыгының күп яклы икътисади хезмәттәшлек һәм махсус проектлар департаменты башлыгы Никита Кондратьев хәбәр иткән.
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