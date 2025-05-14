Закон об аресте имущества релокантов

Ой, как опоздали... )))Всё уже вывезено - одни стены остались. А Ротару и продать сумела. Кого наказать надо? Виноваты сообщники. которые на этой сделке хорошо "наварили" бабла.

Галина 123

Самые тупые не те кто не успел продать, а те, кто спит в ГД, кто 3 года репу чесал (а может и другое место). А что им спешить, с такой зарплатой, можно ни о чём и не думать вообще. Спи себе ...