Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Закон об аресте имущества релокантов

Закон об аресте имущества релокантов

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об аресте имущества релокантов.Правоохранители смогут привлекать уехавших из России граждан к административной ответственности, если они за границей совершают правонарушения против интересов России.

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Комментарии
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Tania Еременко
Ой, как опоздали... )))Всё уже вывезено - одни стены остались. А Ротару и продать сумела. Кого наказать надо?  Виноваты сообщники. которые на этой сделке хорошо &quot;наварили&quot; бабла.
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9 час.
Галина 123
Самые тупые  не те кто не успел продать, а те, кто спит в ГД, кто 3 года репу чесал (а может  и другое место). А что им спешить, с такой зарплатой, можно ни о чём  и не думать вообще. Спи себе ...
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9 час.
Vladimir Lioubimcev
Пока-аааа тут повернутся, релоканты ВСЕ СВОЕ ИМУЩЕСТВО ПРОДАДУТ!! Чубайс вон уже все продал!!!  И плевать он хотел на всех и вся...
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4 час.
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