Смоет, и оглянуться не успеют: волны до 150 метров принесут мегацунами, для которого уже есть все предпосылки Ольга БезродняяВ последние годы на фоне изменения климата ученые делают тревожные прогнозы о возможном возникновении мегацунами — гигантских морских волн, которые могут иметь катастрофические последствия.