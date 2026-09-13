«Сожалений нет». Шарль Леклер – о просчете по стратегии

«Сожалений нет». Шарль Леклер – о просчете по стратегииPirelliГонщик Ferrari Шарль Леклер финишировал четвёртым на Гран При Испании, но считает, что команду выбрала лучшее из оставшихся стратегических решений.
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