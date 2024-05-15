Intel представила ПО технологии Thunderbolt Share для работы с двумя ПК

Компания Intel анонсировала новое программное решение под названием Thunderbolt Share, предназначенное для организации совместного использования экранов, клавиатур, мышей и файлов между несколькими компьютерами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии