Радимов: Будет много борьбы - в этом сомневаться не приходится. В Калининграде «Зениту» важно уделить внимание стандартам

«Будет много борьбы - в этом сомневаться не приходится. В матче против «Балтики» «Зениту» важно не уступить в борьбе, уделить внимание стандартам, - поделился прогнозом на сегодняшнюю встречу в Калининграде бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов.
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