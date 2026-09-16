Радимов: Будет много борьбы - в этом сомневаться не приходится. В Калининграде «Зениту» важно уделить внимание стандартам

«Будет много борьбы - в этом сомневаться не приходится. В матче против «Балтики» «Зениту» важно не уступить в борьбе, уделить внимание стандартам, - поделился прогнозом на сегодняшнюю встречу в Калининграде бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов.