Спорт Уик-Энд
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт Уик-Энд

14 подписчиков

Радимов: Будет много борьбы - в этом сомневаться не приходится. В Калининграде «Зениту» важно уделить внимание стандартам

Радимов: Будет много борьбы - в этом сомневаться не приходится. В Калининграде «Зениту» важно уделить внимание стандартам

«Будет много борьбы - в этом сомневаться не приходится. В матче против «Балтики» «Зениту» важно не уступить в борьбе, уделить внимание стандартам, - поделился прогнозом на сегодняшнюю встречу в Калининграде бывший капитан «Зенита» Владислав Радимов.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым