В России заметно упал спрос на одну категорию работников

«Ъ»: Спрос на логистических работников в России упал на 5-28 % в апреле-мае В апреле-мае 2025 года спрос на логистических работников в России упал в среднем на 5-28 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го.
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