ГАИ устроит тотальные облавы на пьяных водителей в эти выходные — не рискуйте!

Друзья, приближаются выходные, а это значит, что на дорогах России станет заметно больше гаишников. С 19 по 20 сентября Госавтоинспекция запускает масштабные сплошные проверки, и главное внимание — именно нетрезвым водителям.
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