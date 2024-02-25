В Германии убили 17-летнего украинского баскетболиста Ермакова

© Фото : Пресс-служба Федерации баскетбола Украины МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Украинский баскетболист Владимир Ермаков погиб в Дюссельдорфе в результате нападения на улице, его партнер по команде Артем Козаченко находится в критическом состоянии в реанимации, сообщается на официальной странице Федерации баскетбола Киева в Facebook (деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).