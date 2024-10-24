Врачи рассказали о питании, которое поможет прогнать хандру и депрессию

Медики посоветовали рацион для поддержания психического здоровья. 123RF/legion-media.ruМедики давно предупреждают, что наше питание неразрывно связано не только с физическим, но и с психическим здоровьем, поэтому так важно подбирать правильный рацион, чтобы поддерживать себя во всех сферах.
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