Врачи рассказали о питании, которое поможет прогнать хандру и депрессию

Медики посоветовали рацион для поддержания психического здоровья. 123RF/legion-media.ruМедики давно предупреждают, что наше питание неразрывно связано не только с физическим, но и с психическим здоровьем, поэтому так важно подбирать правильный рацион, чтобы поддерживать себя во всех сферах.