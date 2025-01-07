Глава минфина США пригрозила КНР «значительными последствиями» за помощь РФ

Министр финансов США Джанет Йеллен в ходе виртуальной встречи с вице-премьером Госсовета КНР Хэ Лифэном пообещала Китаю «значительные последствия» в случае оказания Пекином материальной поддержки России в украинском конфликте.
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