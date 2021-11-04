Книга заявок инвесторов в рамках IPO Mercury Retail полностью покрыта - источник

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости/Прайм. Книга заявок инвесторов в рамках первичного публичного размещения акций (IPO) Mercury Retail полностью покрывает предполагаемый объем размещения, спрос инвесторов превышает этот объём, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии