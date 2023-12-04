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Лобода больше не имеет права исполнять песню «К черту любовь»

Лобода больше не имеет права исполнять песню «К черту любовь»

Светлана Лобода когда-то была очень популярной певицей среди звезд российского шоу-бизнеса. Сейчас артистка пытается заработать на жизнь на территории Украины и, как и многие сбежавшие селебрити, ездит по странам Евросоюза с концертами.

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