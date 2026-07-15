Конец Одессы: вы этого и не заметили

Герман Арутюнов Правильно. Вообще нам надо подавлять любые точки, из которых что-то против нас вылетает. Сравнивать эти точки с землей. А из космоса осуществлять мониторинг всего, что к нам прилетает. И наладить ракетные системы, чтобы автоматом тут же прилетало обратно. Послал - получи в ответ. Это должно быть без настройки а автоматом, в компьютере, в ИИ, это должно делаться само, сразу и как можно быстрее

Герман Арутюнов И договориться с американцами, может, напрямую с Маском, чтобы мы могли контролировать космос и подавлять не американские, а все остальные системы слежения. С американцами же заключить договор об их отказе снабжать Украину своей информацией...Все остальные системы слежения в космосе, все кроме наших и американских, сбивать к чертовой матери. Евросоюзу с нами в космосе воевать нечем...