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Подколзин забил 1-й гол в сезоне – в 18-м матче. У него 1+3

Форвард «Ванкувера» Василий Подколзин забросил шайбу в матче с «Рейнджерс» (3:4). Россиянин забил первый гол в текущем чемпионате НХЛ.

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