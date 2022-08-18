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МИД РФ: Россия будет всячески способствовать скорейшему визиту МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

МИД РФ: Россия будет всячески способствовать скорейшему визиту МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Делегация МАГАТЭ не может приехать на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), пока Киев ведет обстрелы объекта. Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, передает ТАСС.

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