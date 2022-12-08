Трудности работы с беспилотниками обсудили охотинспекторы в Уссурийске

В Уссурийске провели семинар для инспекторов Службы охотничьего надзора Приморского края. Темой встречи стало использование беспилотных летательных аппаратов и проблемы, возникающие при их эксплуатации, сообщили ИА UssurMedia в Центре "Амурский тигр".