Трудности работы с беспилотниками обсудили охотинспекторы в Уссурийске

В Уссурийске провели семинар для инспекторов Службы охотничьего надзора Приморского края. Темой встречи стало использование беспилотных летательных аппаратов и проблемы, возникающие при их эксплуатации, сообщили ИА UssurMedia в Центре "Амурский тигр".
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